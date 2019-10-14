《基本法》委员会副主任：彭定康靠香港话题刷存在感

前港督彭定康先前接受英国媒体访问时表示，香港特区政府制订《禁止蒙面规例》是疯狂之举。《基本法》委员会副主任谭惠珠回应表示，这番话只能证明他在英国已是一位过气政客，需要靠香港话题来刷存在感。英国早就出台了《反蒙面法》应对抗议示威和骚乱，这是典型的双重标准。

据《信报》报道，谭惠珠接受新华社访问时，被问到有声音质疑订立《禁止蒙面规例》涉嫌违法，她表示，《禁止蒙面规例》是根据《紧急情况规例条例》因应有公共危害所订立的。回归前，全国人大常委会就通过决议决定吸收《紧急情况规例条例》为特区法律。回归后，该部法律的约束力也经过特区立法机关确认。根据该条例，在行政长官会同行政会议认为出现属紧急情况或危害公安的情况时，行政长官会同行政会议可订立任何其认为合符公众利益的规例。

她又指出，《禁止蒙面规例》性质属先订立后审议的附属法例，立法会10月中旬复会后，将提交立法会审议，相信有理智、负责任的议员都会支持这个法例，相信法例一定能获得通过。谭惠珠表示，订立《禁止蒙面规例》将有助于警方执法，这是止暴制乱的一把利器。她呼吁全香港市民团结起来，一起向暴力说“不”，尽快恢复社会秩序。

对于《禁止蒙面规例》的实施效果，谭惠珠表示，在行政长官宣布订立《禁止蒙面规例》后，暴力分子出现了预期中的反弹，走上街头打砸破坏，上演最后的疯狂。这样的反弹正好说明这次立法是对症下药、踩到了暴徒的痛脚。

谭惠珠又称，持续四个多月的暴乱，警方拘捕了很多人，法庭积压了大量案件，需要排号审理。香港可以借鉴国外的一些做法，比如成立暴乱特别法庭，专门审理这段时间的暴乱案件。