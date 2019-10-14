太原舰驶入东京晴海港 打出中日文横幅慰问日本灾民

今年第19号台风“海贝思”12日晚在日本伊豆半岛登陆。肆虐两日后，日本灾情日趋严重：受暴雨等极端天气影响，长野县等多处河流决堤，现已造成35人死亡、17人下落不明。

日本防卫相河野太郎13日上午宣布，由于“海贝思”在各地造成的破坏，原定于14日在相模湾举行的日本海上自卫队阅舰式被迫中止。

据观察者网报道，今日（14日）一早，中国海军太原舰驶入东京晴海码头，打出中文、日文条幅慰问日本灾民。

推特网友@Alsace_class 今日上午分享了这一消息，从图片可知，太原舰打出的中文条幅为：“慰问台风受灾民众，祝愿灾区早日重建”；下面用日本写道：“台風被災 心より御見舞い 早期復旧 心より御祈念”。

与此同时，受19号台风“海贝思”影响，日本灾情严重，受影响区域和民众不断增加。

日本共同社13日报道，第19号台风“海贝思”13日转为温带低气压，受其带来的暴雨影响，长野县的千曲川等10条河流的12处决堤，各地发生居民区等被淹的大规模洪水；截至13日晚，据《每日经济新闻》统计，已有至少35人在本次灾害中死亡，另有17人失踪。另有众多伤者。也有许多地区陷入孤立，除警察和消防部门外，自卫队也在接到灾害派遣请求后开始搜索和救援。

而在台风登陆当晚（12日），一艘巴拿马籍货轮在东京湾沉没，今天凌晨搜救人员证实，有5名中国籍船员死亡。