体操世锦赛中国队无金收官 创26年最差战绩

2019体操世锦赛当地时间13日晚在德国斯图加特落幕，中国体操队以三银二铜位居奖牌榜第八位。这是继1993年世锦赛后，中国队首次在世锦赛上无金而归。

据中新社报道，男队方面，参加本届世锦赛的五名成员全部参加了上届世锦赛，当时拿到了男子团体、鞍马、双杠三枚金牌。本届世锦赛中国男队在资格赛中就爆出冷门，卫冕冠军肖若腾和邹敬园在鞍马和双杠上均未能晋级单项决赛。

团体决赛上，关键的单杠比赛中多人出现失误，孙炜更是直接掉下器械导致中国队屈居亚军。从上届三金到本届一银一铜，中国男队的成绩显然下滑严重。

中国女队也同样失误不断。在女团决赛上，队长刘婷婷先后掉下高低杠和平衡木，最终导致中国女团无缘奖牌，这也是继2003年以来女团首次无缘世锦赛领奖台。作为平衡木卫冕冠军，刘婷婷在本届世锦赛的平衡木上获得一枚银牌。

顶替刘婷婷出战个人全能的小将唐茜靖最终收获银牌，追平了中国队在该项目上的最好成绩。第一次参加世界大赛的李诗佳在平衡木上获得了铜牌。

里约奥运会中国体操队全线溃败，只收获了两枚团体铜牌，在经历过前两届世锦赛的短暂回暖后，中国体操队再次遭遇滑铁卢。如今世界体操项目强手如林，明年的东京奥运会中国队将面临更严峻挑战。