人民币汇率大涨近500点 开启飙车模式

人民币汇率半天接连攻破五个关口，大涨近500点，与人民币汇率共舞的还有A股。

据《中国证券报》报道，在、离岸人民币14日上午大举走高。截至12时，在岸人民币较前收盘价大涨481点。离岸人民币大涨351点，盘中双双升破7.06元关口，在岸人民币更创下近两个月新高。

与此同时，上午A股高开高走，上证综指重上3000点。

短短四天，人民币汇率劲升千点，与A股反弹一道，凸显出人民币资产强势反弹的态势，这背后也有着共同的原因。一是市场对贸易环境好转的乐观预期升温；二是随着宏观调控加大逆周期调节力度，市场对四季度经济保持平稳预期达成共识；三是高频数据暗示即将披露的9月份工业生产、投资等经济数据有望回暖；四是人民币资产估值洼地逐渐受到认可。

对于这一波人民币升值，有三点值得关注。第一，人民币升值与A股上涨几乎同步，是人民币资产展开反攻的缩影。数据显示，上证综指自10月8日开始反弹，截至14日上午收盘，呈现持续上涨势头，累计上涨3.77%。离岸人民币兑美元汇率从10月9日开始反弹，截至14日12时，累计升值超过1100点，升值幅度超过1.5%。

第二，人民币市场汇率追上并反超中间价，开始表现出升值倾向。14日，人民币兑美元汇率中间价报7.0725元。截至14日12时，在岸人民币兑美元市场价报7.0519元，市场价已反超中间价，并高出约200点。

要知道，之前中间价一直要高于市场价，幅度不小，多亏中间价“拽着”市场价以免超跌。如今市场价反超了中间价，表明外汇市场开始出现人民币升值预期。

第三，在岸汇率比离岸汇率反弹更迅捷，开始扭转局面占据主动。最近，人民币汇率在、离岸市场价一直比较接近，但离岸人民币表现总领先一步，在岸人民币容易被“带节奏”。然而，14日上午，在岸人民币快速反弹，并带着离岸人民币走高，开始扭转局面占据主动，也在一定程度上表明市场对人民币汇率走势的看法出现了积极变化。