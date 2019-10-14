衔接厦门与金门 大陆探讨厦金大桥已形成初步方案

大陆计划修建衔接厦门与金门、福州至马祖两座大桥，组成台海通道。计划中的厦金大桥将以厦门本岛为起点，经过厦门翔安新机场，再连通金门岛。同时根据大桥不同区段的车流量需要，还将分别设计4至8车道的桥梁。

综合新华社、央视新闻报道，40余名两岸专家学者10月13日在福州就台湾海峡通道的工程技术等议题展开研讨，分享研究成果和进展，并提出意见和建议。

港珠澳大桥总设计师、中国交通建设股份有限公司副总工程师孟凡超认为，台湾海峡通道既要考虑公路运输需求，也要考虑铁路运输需求，公铁通道可以采用不同的方式分建。厦门翔安机场是一个国际机场，战略性的一个交通节点，这个通道必然也要把翔安机场连接起来，然后实现两岸共享翔安国际机场的资源。

自1949年退守台湾后，两岸长期处于分治状态。台湾政府控制下的马祖距离福建福州大约20公里，台湾金门与福建厦门的最近距离不到5公里。1958年到1979年间，两岸曾在金门、马祖与大陆东南沿岸与岛屿发生金门炮战军事冲突。

大陆方面今年初明确提出，两岸要应通尽通，提升经贸合作畅通、基础设施联通、能源资源互通、行业标准共通，可以率先实现金门、马祖同福建沿海地区通水、通电、通气、通桥。福州至马祖、厦门至金门两桥是“台海通道”的重要组成部分。目前，衔接福州至马祖的榕马大桥与厦金大桥正处于前期研究论证阶段。

对此，台湾陆委会今天（14日）回应，批评台海通道等项目都是以统一为前提，存在分化台湾的意图。

《自由时报》报道，陆委会强调金门、马祖与福建地区通桥议题“现阶段并无必要性及急迫性”，并且涉及两岸协调沟通及未来两岸关系发展等复杂敏感问题，影响十分深远，涉及中央职权，须由中央政府全盘衡量及审慎评估。

台湾陆委会表示，为照顾离岛地区建设与发展，政府支持金门、马祖与福建地区的交流与经贸合作，但个别经贸合作仍须维护台湾主体性，符合政策及法律规范，不能预设政治前提，也不能因经济利益损害台湾整体利益。