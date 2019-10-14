柯文哲提台北新北共申办2030亚运 侯友宜：很有机会

台北市长柯文哲今天（14日）透露，未来申请亚运要以双北（台北和新北）名义共同申请。对此，新北市长侯友宜表示，一加一的力量大于二，双北共同申办2030亚运很有机会。

据《自由时报》报道，侯友宜指出，新北市有办理2016年国际少年运动会国际赛事的经验，台北市曾办理2009年听障奥运和2017年夏季世界大学运动会，其中世大运场馆遍及双北，代表“一加一的力量绝对大于二”，双北共同申办2030亚运很有机会。

侯友宜表示，已指示新北市教育局体育处和台北市体育局进行协调作业，不过目前预估申办亚运含场馆兴建经费，总计需要486亿元，届时须仰赖中央预算的支持，否则只有双北市府恐怕无力办理。

新北市议员江怡臻今天也针对双北共同争取办理2030亚运提出质询，教育局长张明文表示，台北市体育局曾拜会新北市府，提出共同申办2030亚运的构想，新北乐观其成，毕竟双北是共同生活圈，体育发展息息相关，细节部份未来会提到双北市府会议平台讨论。

张明文说，举办国际赛事所费不赀，初估至少4、500亿元，中央补助是关键，目前双北市府还在讨论阶段，许多细节还没谈，双北市府希望共同努力，促成这件美事。