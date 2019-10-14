中共中央批准三位少将同时转为副部级

连续两天，中国公安部下属的中国人民公安大学、中国人民警察大学任命了新领导，三位原武警少将经中共中央批准，明确为副部长级干部。

据《北京日报》旗下公众号长安街知事报道，中国公安部10月12日上午在中国人民警察大学召开领导干部任职宣布大会。会议宣布，中央批准牟玉昌、马金旗为副部长级干部，授予副总警监警衔。牟玉昌任警察大学党委书记，马金旗任党委副书记、校长。

中国公安部10月11日上午在中国人民公安大学召开主要负责同志调整宣布会议。会议宣布，中央批准陈定武为副部长级干部，授予副总警监警衔，任中国人民公安大学党委书记。

长安街知事注意到，牟玉昌、马金旗、陈定武此前均为武警少将警衔。其中，牟玉昌和陈定武不仅同批晋升警衔，而且搭过班子，分别任公安部边防局党委书记和局长。

牟玉昌出生于1963年4月，山东潍坊人，曾在公安部政治部人事训练局工作，先后任现役干部处处长、副军职调研员、现役工作办公室主任等。

陈定武出生于1961年7月，福建福州人，他曾于2006年至2010年任中国第四支赴海地维和警察防暴队政委，赴海地执行任务。

牟玉昌与陈定武2012年7月同时晋升武警少将警衔。2015年12月，他们分别出任公安部边防局党委书记、局长。

马金旗出生于1962年5月生，河北辛集人，他在原武警学院工作多年，历任部队管理系主任，训练部副部长、部长，武警学院副院长、党委委员等职。

长安街知事注意到，此次三位原武警少将履新，存在一个共同的大背景，公安现役部队改革。

《深化党和国家机构改革方案》2018年3月公布，按照军是军、警是警、民是民原则，将列武警部队序列。中国国务院部门领导管理的现役力量全部退出武警，理顺武警部队领导管理和指挥使用关系，其中就包括边防部队。

公安边防部队转到地方后，成建制划归公安机关，并结合新组建国家移民管理局进行适当调整整合，现役编制全部转为人民警察编制。这项工作于2018年12月基本完成。

而在2018年9月，中国人民武装警察部队学院改制更名中国人民警察大学，马金旗继续担任该校负责人。