消息：华为或下周首秀发行在岸人民币债券

中美紧张局势的焦点之一：华为于在岸市场的债券发行首秀或最早于下周落地。

据彭博社14日报道，知情人士透露，华为投资控股有限公司最快于10月下旬发行30亿元人民币（5.81亿新币）三年期中票，目前该期债券的初步询价区间为3%至4%，最终发行或随市场情况而出现变化。

华为回复彭博表示，华为将合理规划融资，不断完善资本结构，通过此次债券发行，华为计划进军中国债券市场，多样化融资渠道，此次融资将用于核心业务发展；华为未对发债时间和初始定价区间做出点评。

中国银行间市场交易商协会网站信息显示，华为投资控股已完成注册，拟发行两期分别为30亿元的中期票据；此为2019年度第一期中期票据，募集说明书终稿显示，募集资金将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。主承销商为中国工商银行；第二期主承销商为中国建设银行。

募集说明书中的直接融资情况明细表显示，华为过去仅发行过美元债券和点心债券。

联合资信对华为给出的主体和债项评级均为AAA。数据显示，银行间市场交易商协会AAA评级非金融企业债务融资工具定价估值为4.2%。在经济增长放缓之际，中国决策层为支持企业提供了充足的流动性。这使得中国境内市场成为对中资企业有吸引力的融资渠道。