9月份CPI今日公布：涨幅预计连续七月处“2时代”

中国国家统计局今天（15日）将公布9月居民消费价格指数(CPI)。受猪肉等食品价格上涨影响，市场普遍预计，9月CPI同比涨幅或连续第7个月处于“2时代”。

据中新网报道，猪肉等价格上涨作用下，国家统计局此前公布的数据显示，8月CPI同比上涨2.8%，涨幅与前月持平。

据Wind资讯统计，19家研究机构对9月CPI同比涨幅的平均预测值为2.8%。其中，预测的最大值为3%，最小值为2.5%，若上述平均预测值兑现，CPI涨幅将与8月持平，连续第7个月处于“2时代”。

部分券商机构预计，9月CPI同比涨幅较上月持平或小幅回落。

交通银行首席经济学家连平分析，9月，蛋类和禽类价格持续上涨，第三周涨幅回落；蔬菜类价格逐渐下降；猪肉价格仍在继续上涨，预计9月食品价格环比将延续上涨势头。另外，成品油价有过一轮小幅上调等，预计非食品价格同比涨幅小幅下降至1%左右。

“同时，9月翘尾因素将下降至-0.1%的水平，比上个月下降0.7个百分点。初步判断9月CPI同比涨幅可能在2.6-2.8%左右，取中值为2.7%，涨幅相比上月小幅放缓。”连平表示。

部分券商机构则认为，9月CPI同比涨幅会略有扩大。中信建投认为，猪肉价格同比增速回升明显下，预计CPI同比增速小幅回升至2.9%左右。