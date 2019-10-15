德国不排除华为供应5G设备

一名资深德国政府消息人士周一（14日）表示，德国新的安全规则手册将不会把中国华为排除在该国5G移动网络设备供应商的行列之外。

据路透社报道，尽管美国呼吁抵制华为，但德国将于本周公布的“安全对话”将证实，德国决定为下一代电信设备供应商提供一个公平竞争的环境。

运营商们已经发出警告，如果抵制华为，可能让德国推出5G网络的时间延后数年，而且增加数以十亿美元计的成本。5G网络可以支持超快家用宽带、工厂互联，或许有一天支持自动驾驶汽车。

“德国并没有、而且预计也不会有将任何一家公司排除在外的条款，”一名高级政府官员匿名告诉路透。

联邦网络监管机构以及网路安全监管机构一直持续合作制定规则手册，他们之前在3月已制定了关于技术标准及供应商治理的基本原则。

《德国商报》周一在报道中引用规则手册草案内容指出，德国电讯(Deutsche Telekom)、沃达丰(Vodafone)以及Telefonica Deutschland 等网路业者将被要求确定关键网络部件，并对这些部件执行强化后的安全标准。

在更广泛的层面，供应商应该获得信赖认证，如果有证据显示供应商的设备被用来进行监视或暗中破坏，客户将有权把他们排除在外，并拥有寻求损害赔偿的法律追索权。

在此同时，必须从德国联邦资讯安全办公室取得关键设备的认证。