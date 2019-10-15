歼-20列“王牌部队” 防务涵东海台湾

中国空军宣布，第五代隐形战机歼-20已加入空军“王牌部队”。这支部队曾经击落击伤敌机59架，冒起了王海、孙生禄两位空军一级战斗英雄。根据公开资料，“空军发布”所说的王牌部队，实际上是解放军东部战区空军驻安徽芜湖的“王海大队”，防务包括东海和台湾。

据《明报》报道，该部队是解放军第一个整建制换装四代机的单位，被称为维护国家统一、领土完整，国家利益不受侵犯的拳头部队。芜湖基地作为中国空军准前线基地，防务范围覆盖东海、台海方向钓鱼岛、台湾岛空域。歼-20进行执勤将大幅提升空军在该方向上的应对威胁能力。

中国空军官方微博13日发布消息，指这支部队在空军实战化训练比武中，有10人次夺得“金头盔”、6人次夺得“金飞镖”。微博强调，空军“王牌部队”有了歼-20，将会更好地担负起维护国家主权、安全和领土完整的神圣使命。

中国空军官方微博还发布一张编号“62001”的歼-20照片。该照片曾在今年7月24日由中国空军公布过，当时指该架歼-20的曝光，标志着中国空军航空兵作战部队已经正式踏入第五代战机时代。

歼-20早在2018年就开始列装空军作战部队，但在过去两年，歼-20仅列装空军的先行试训单位，作为“橙军”锻炼空军各个单位。过往歼-20在测试或试训时，编号均以“78”开头，包括78271、78272、782723等。而62001的出现，代表五代机已经摆脱“试验”的角色，走上一线部队执勤。

另据《解放军报》报道，担负阅兵运输投送任务的中部战区某投送调度中心表示，截至10月13日，参加庆祝建国70周年阅兵官兵、军队英模代表全部顺利返回，参阅装备全部回撤。