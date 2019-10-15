港法院颁临时禁制令 禁止堵塞破坏涂鸦纪律部队或已婚警察宿舍

香港律政司昨天（14日）入禀高等法院申请临时禁制令，禁止公众人士占领或堵塞21个纪律​​部队或已婚警察宿舍，同时禁止公众人士对该21个宿舍造成破坏，包括不准涂鸦、堵塞出入口、破坏门窗、照射光线往物业方向。

据《明报》报道，香港高等法院过后进行闭门聆讯，昨晚颁布临时禁制令。禁制令禁止公众非法占据或堵塞纪律部队宿舍及已婚警察宿舍外公共道路，包括行车路及行人路，以及煽惑其他人作出该行为。同时，禁制令也禁止公众堵塞物业出入口，破坏当中的门、闸、窗、墙、闭路电视，以及在物业范围内涂鸦并写上恐吓字句，及直接或间接照射光线往物业方向。

香港律政司分别将“非法占据或堵塞纪律部队宿舍及已婚警察宿舍外公共道路的人士”和“损毁或干扰其他人使用纪律部队宿舍及已婚警察宿舍的人士”列为被告。

律政司表示，从社交媒体上针对多个宿舍的恶意言论可见，再次发生破坏和攻击事件的风险极高，并有证据显示构成相关威胁、滋扰及破坏的类似事件或会再次发生。

因此，律政司长作为公众利益守护者（parens patriae）及有关宿舍业主代表身分，有急切需要向法庭申请该禁制令。

有关临时禁制令的盖印副本将于短时间内在有关纪律部队宿舍及已婚警察宿舍张贴。