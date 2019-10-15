林郑月娥称目前不打算就“双普选”进行讨论

饱受香港近期社会争坳烦扰的香港特首林郑月娥日前告诉在香港的欧盟代表，由于当前社会过于对立，而且需要人大解释基本法，因此目前不可能就“双普选”进行讨论。

据《南华早报》获得的一份欧盟内部报告显示，林郑月娥也预计在来临的香港区议会选举中，建制派将面对大败。她表示自己会尽力确保选举如期于11月24日举行，但指出这要看示威者的举动。

这份于10月8日提交的报告记载了林郑月娥与欧盟驻港澳办事处负责人卡门·卡诺（Carmen Cano）长达一小时的会面。针对当前香港示威者五大诉求其中之一的“双普选”，林郑月娥表示就一项目前不可能达成的事项展开讨论并不会带来任何进展。

报告中形容林郑月娥的情绪“看起来很积极”，并表示会面“轻松且坦承”。林郑月娥也指出当前的香港危机对自己准备施政报告造成影响。林郑月娥计划将于明天（16日）发布新的施政报告。

林郑月娥表示，今年的施政报告将“专注于土地和住房，并且重申对一国两制的信心”。她补充，报告中不会包含更多政治课题。

此外，报告中也指出林郑月娥不认为当前是接受示威者“五大诉求”的时机，针对近期的示威者设置路障及破坏公物的行为，林郑月娥直言“无法与暴徒谈判”。她强调目前的抗议示威已经变成“纯粹及猖狂的暴力（sheer and blatant violence）”，并认为目前已经无法再通过答应示威者的诉求来确保暴力行为的结束。此外，林郑月娥也认为示威者背后“或许有组织支持”。

林郑月娥在会面中也坚持本月5日通过的“禁蒙面法”帮助减少示威数量，并重申目前没有再进一步引用紧急法令的计划。