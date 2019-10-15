李心草案 昆明警方：立案侦查 倒查分局前期工作

云南昆明公安局昨晚（14日）发布通告称，将对女大学生李心草死亡事件成立专案组立案侦查。当天早些时候，曾有“昆明警方认定报李某草为意外落水事件并不构成刑事案件”的传言，其后被警方否认。

昆明公安局当天在官方微博发布最新情况通告称，该局将就“李某草死亡事件”成立专案组，并将对盘龙分局对此案的前期工作开展倒查。

以下为通告全部内容：

9月9日凌晨2时4分许，昆明市公安局指挥中心接报警称，有人跳入盘龙江。市公安局、盘龙分局两级指挥中心随即指令两辆巡逻车、鼓楼派出所民警处警，并通知盘龙江沿线的20个派出所和市消防支队开展搜救。处警民警于2时8分许到达现场搜救，并将任某燊（女，19岁，红河蒙自人，大二学生）、罗某乾（男，22岁，红河开远人，在昆务工）、李某某昊（男，22岁，红河开远人，大四学生）带至鼓楼派出所调查。9月11日7时20分许，昆明市公安局指挥中心接报警称，在滇池东码头发现一具女尸，经法医初检、民警走访调查、家属到场辨认系李某草（女，18岁，曲靖师宗人，大二学生）遗体。此后，盘龙公安机关对该警情开展调查。9月16日，死者李某草表姐陈某到公安机关反映称，李某草在落水前遭猥亵，鼓楼派出所受案调查。

10月10日，李某草的母亲向公安机关书面提出尸体解剖申请。10月13日，昆明医科大学司法鉴定中心应李某草母亲委托，对李某草尸体进行解剖；云南公安司法鉴定中心和昆明医科大学司法鉴定中心对检材分别进行检验鉴定。10月14日，昆明市公安局综合现场勘查、走访调查、视频分析、物证检验等工作情况，对盘龙分局办理的李某草死亡事件，提级成立由市公安局分管副局长任组长的专案组，对李某草的死亡立案侦查；市级检察机关同步介入监督。市公安局督察支队牵头成立工作组，对专案工作进行督察，对盘龙分局前期工作开展倒查。

昆明市公安局坚持实事求是、一查到底的原则，一定公正执法、查清真相，并将适时公布案件进展情况。

昆明市公安局新闻宣传办公室

2019年10月14日