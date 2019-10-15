彭博分析：猪肉价格上涨掩盖通货收缩风险

彭博经济学家曲天石和亚洲首席经济学家舒畅撰文称，9月物价数据对中国的通胀状况和经济前景发出了喜忧参半的信号。

他们认为中国9月整体消费者价格通胀强劲，核心CPI低迷，生产者价格下滑。强劲的食品价格掩盖了CPI潜在的低迷趋势。

彭博指出，通货紧缩是主要风险，或者至少是通货收缩，而非通胀上升。这意味着中国央行面临加码货币宽松的更大压力。

据中国国家统计局今天（15日）公布的9月CPI数据，中国消费价格通胀同比上升3.0％，高于8月的2.8％，也高于市场预期的2.9％。其中，食品价格上涨仍然是整体CPI的主要支撑。猪肉价格同比上涨了69.3％，涨幅高于8月的46.7%。

此外，中国核心CPI仍然保持低迷，同比上升1.5％，与8月持平。这是该指标连续第13个月低于2％。

中国生产者价格连续第三个月下滑，凸显出工业部门通缩加剧。PPI同比降幅1.2％，与市场普遍预期一致，8月下降了0.8％。

因此，彭博经济学家预测总体、核心CPI和PPI之间的分化还将继续。猪肉价格飙升可能会继续推高整体CPI。然而，经济需求不振的大形势表明，潜在通胀低迷，正如核心CPI和PPI通胀疲软所反映的那样。因此，我们继续着重强调通货紧缩或通货收缩的风险。