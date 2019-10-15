韩国瑜正式请假投入台湾总统选举

国民党总统参选人、高雄市长韩国瑜日前传出今(15日)市政会议后，正式宣布从明天（16日）起请假，投入2020台湾总统选举。

据TVBS新闻台报道，韩国瑜的“土地学习倾听之旅”将在明上午自鹅銮鼻灯塔起跑，三天密集行程将前往垦丁、小琉球、潮州、台南等地，安排与原住民、客家、青年、企业、地方组织等进行座谈、参访等行程。

另据《联合报》报道，韩国瑜竞选办公室表示，希望藉由关怀、学习与倾听，真正达到苦民所苦，让政治还归于民。

韩国瑜竞选办公室表示，韩国瑜去年当选高雄市长后，一上任就必须面对3300亿新台币的负债、和发展停滞不前的港都，尽管市府团队全力以赴，让市民在短时间内，就对路平、治水成效有感，但韩国瑜也发现，中央无法行政中立，因为党派不同就不给高雄补助、政策刁难；加上民进党执政三年多“失政”不断，不论是两岸关系日渐紧张、无力阻挡雪崩式断交、纵容肥猫寄生国企、用全民纳税钱搞酬庸等等，恣意妄为的行径，造成人民人心惶惶，青年对未来更加惶恐无助，也让“亡国感”一词开始弥漫社会。

韩竞办说，韩国瑜一心热爱中华民国，“为了中华民国，不惜粉身碎骨”，对于台湾2358万同胞的未来、以及对高雄市民的责任，韩国瑜绝对奋战到底。

而为了不利用市府的行政资源来行选举之实，韩国瑜也在依法情况下按照程序请假。