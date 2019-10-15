上海首例“咸猪手”入刑案 男子被判六个月

上海首例“咸猪手”入刑案，犯罪嫌疑人王某某因强制猥亵罪被判处有期徒刑六个月。

据澎湃新闻报道，上海市静安区人民法院今天（10月15日）上午开庭审理被告人王某某强制猥亵案，因涉及个人隐私，本案依法不公开审理并当庭公开宣判，以强制猥亵罪判处被告人王某某有期徒刑六个月。报道指，该案系上海首例轨道交通内强制猥亵入刑案件，填补了该领域刑事打击的空白。

法院经审理后查明：2019年7月1日18时23分至18时29分许，被告人王某某（男，1985年出生）在上海轨道交通八号线列车车厢内，紧贴坐在一名女子（系未成年人）左侧，左手搭在自己右臂并持续触摸该女子胸部等部位。期间，该女子挪动座位以躲避，被告人王某某仍然继续紧贴并实施触摸行为。18时31分许，被告人王某某以同样方法触摸另一名女子的胸部，被女子察觉质问，王某某在逃跑途中被当场扭送至公安机关。

法庭审理中，被告人王某某对公诉机关指控的事实不持异议。其辩护人认为，被告人到案后认罪态度较好，能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，建议依法从轻处罚。

上海市静安区人民法院认为，被告人王某某利用地铁车厢相对拥挤、不易察觉、较难避让的客观条件，及被害女性当众羞于反抗的心理特点，违背妇女意愿，先后对两名女性强行实施摸胸等猥亵行为，且其中一名为未成年女性，其行为已构成强制猥亵罪，依法应予惩处。被告人的行为不仅侵害被害人人身权利，也在一定程度上扰乱轨道交通的正常秩序，具有较大的社会危害性。公诉机关根据被告人犯罪具体情节，将“公共场所当众强制猥亵”作为入罪情节，不再以加重情节重复评价，符合罪刑相适应的刑法基本原则，应予支持。被告人王某某到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款、第六十七条第三款的规定，对被告人王某某作出有期徒刑六个月的判决。