新中JCBC会议签署九份谅解备忘录和协议

我国副总理王瑞杰与中国副总理韩正，今天在重庆共同主持新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）第15次会议。
两位副总理中午会后，共同见证新中双方代表签署九份谅解备忘录和协议，涉及领域广泛。
新中今午签署的协议，其中包括两国中高级官员交换计划、海关结对合作、新加坡与深圳智慧城市项目、中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的国际陆海贸易新通道，设立高级官员会议、青年实习生交换计划等。（联合早报重庆特派员王纬温报道）
我国副总理王瑞杰与中国副总理韩正，今天在重庆共同主持新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）第15次会议。
两位副总理中午会后，共同见证新中双方代表签署九份谅解备忘录和协议，涉及领域广泛。
新中今午签署的协议，其中包括两国中高级官员交换计划、海关结对合作、新加坡与深圳智慧城市项目、中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的国际陆海贸易新通道，设立高级官员会议、青年实习生交换计划等。（联合早报重庆特派员王纬温报道）
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