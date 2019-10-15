新中JCBC会议签署九份谅解备忘录和协议

全岛超市和便利店若不再提供免费塑料袋而要收费，你有何看法？(2019年9月20日开始投票)

Choices 支持，这能提高国人的环保意识 不错，收费能提醒我们要自备袋子 不期待，环保袋装不下物品还是要买塑料袋 无所谓，宁可花钱买塑料袋 支持，这能提高国人的环保意识 40.52% (2368 votes) 不错，收费能提醒我们要自备袋子 15.52% (907 votes) 不期待，环保袋装不下物品还是要买塑料袋 38.55% (2253 votes) 无所谓，宁可花钱买塑料袋 5.41% (316 votes) Total votes: 5844