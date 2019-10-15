重庆大学博物馆被指部分馆藏系“赝品”

重庆大学官网10月9日发布的消息显示，10月7日，重庆大学博物馆在虎溪校区开馆，并举办了“大象有形——中国古典造型艺术展”，共展出佛造像、玉器、青铜器等400余件展品。在展馆的墙壁上，还有系统介绍青铜器历史、制玉工序、各种纹饰图案含义的文字说明和图表等，充分展现了中国古典造型艺术的发展脉络和传统文化魅力。

10月14日，微信公众号“江上说收藏”发布名为“重庆大学耗资670万建了一座赝品博物馆？”的文章，称去重大博物馆参观后，质疑部分馆藏文物系赝品。

文章介绍，馆内有仿制秦始皇陵铜车马的“改装版铜车马”；仿制后母戊鼎的“商代兽面纹牛鼎”；造型来自平朔秦汉墓或海昏侯墓、高达一米多的“汉代雁鱼铜灯plus”；“电镀金镶人工合成绿松石以及不知名合成宝石的乌龟”；仿制南京博物馆元青花梅瓶的罐子；仿制国家博物馆鲜于庭墓骆驼载乐俑的陶俑；“一米多高”的康熙年制官窑瓷器；仿制四羊方尊的乾隆年制瓷器等藏品。

据澎湃新闻报道，对此，10月15日重庆市文物局博物馆处一名工作人员表示重庆大学博物馆是一个民间博物馆，未在该局报备审批。目前，重庆市文物局已就此事介入调查。

同日上午，重庆大学宣传部表示，学校正在开会讨论此事，稍后会有正式官方通报发布。