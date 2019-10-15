民调：对施政报告期望低 近半港人盼优先处理“社会撕裂”

香港行政长官林郑月娥将于明日（16日）发表任内第三份《施政报告》，香港研究协会一项调查显示，有47%受访者认为“社会撕裂”是今年《施政报告》应优先处理的议题，其次是“土地房屋”问题，占比为19%；同时，有46%受访者对《施政报告》的期望“非常低”或“低”。

据网媒香港01报道，香港研究协会于上月3日至12日，以电话访问1,075名18岁或以上的市民，了解市民对《施政报告》的期望。结果显示，有47%受访者认为“社会撕裂”是今年《施政报告》应优先处理的议题，其次，认为应优先处理“土地房屋”的占19%，“政府管治”占16% ，而社会福利议题，包括“扶贫安老助弱”“教育”“医疗”及“劳工与就业”则合共占一成。

土地问题一直是市民关注焦点。调查亦显示，有67%受访者认为“大范围重建旧公共屋村”能够纾缓房屋问题；支持“公屋轮候租金津贴”的占55%；而支持“重新推行租置计划”的占45%。

调查亦显示，有46%受访者对《施政报告》的期望“非常低”或“低”；表示“非常高”或“高”的占18%。

香港研究协会促请行政长官林郑月娥，在《施政报告》中提出有效可行的施政方针，尽快恢复社会秩序，缓解紧张的社会气氛；同时，聚焦多年积存在土地房屋、扶贫安老助弱、教育、医疗等民生范畴的深层次结构矛盾，提出具体政策行动，积极回应市民诉求。