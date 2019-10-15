第200批苏州工业园学员访新 借鉴学习新加坡经验

苏州工业园本月14日派出第200批学员到新加坡培训，学习新加坡在城市品牌塑造、公共文体事业发展、旅游会展产业开发、产城融合发展等方面的经验。

25名来自苏州市及苏州工业园区宣传文化条线的学员，将在“塑造‘非凡园区’城市品牌”的主题下，以专题课程、实地走访、互动探讨、模拟实战等形式，接受培训。

九天的培训中，学员也将与新加坡软件办（Singapore Software Project Office）、旅游局、市区重建局、国家文物局、公园局、图书馆管理局等政府机构，及新加坡美术馆、新加坡报业控股、新加坡华乐团等文化产业机构展开深入互动与交流，为进一步塑造“创新之城、非凡园区”拓宽思路。

苏州工业园区是首个新中政府间合作项目，两国政府1994年签署协议，合作开发苏州工业园。多年来，园区多次派出学员向新加坡学习成功经验，至今已累计200批，达3822人次。单在今年，园区已派出六批学员，共142人次到新加坡学习。

而苏州工业园对新加坡经验的自主引进，是工业园全方位借鉴工作中最突出的，借鉴新加坡经验是苏州工业园区有别于中国其他开发区的最主要标志之一，目的是结合新加坡的成功经验与中国国情及园区的实际需求。

苏州工业园通过三个层次借鉴及引进新加坡的管理经验，第一层是引进及全面运用新加坡在城市规划、建设和管理等方面的经验；第二层是基本引进并吸收新加坡在经济管理、实现合作和有序竞争等方面的主要经验；第三层是部分引进与吸取新加坡在行政管理体制改革、政府职能转变，立法、司法、执法和廉政肃贪，社会保障、文化、教育等方面经验的有益成分。