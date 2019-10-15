中国第36次南极考察队今日出发 首次实施两船四站任务

中国国家海洋局极地考察办公室主任秦为稼14日宣布，中国第36次南极考察队暨“雪龙2”号15日将从深圳启航。据了解，本次考察实施两船四站考察任务，中国首艘自主建造的极地科学考察破冰船——“雪龙2”号首航南极，将与“雪龙”号一起“双龙探极”，开启中国极地考察新的格局。

据《科技日报》报道，受限于破冰能力，国际上绝大多数基于考察船的极地科学考察工作，主要集中在夏季。但即使在夏季，他们仍被阻挡在南极大陆外围数十公里的陆缘冰区域，或北极点附近的北冰洋中心区，包括中国于1994年首航南极的“雪龙”号。

“雪龙2”号船长赵炎平透露，“双龙探极”可提高中国在极地海冰区开展考察活动的能力。相比“雪龙”号，“雪龙2”号最大特点是结构强度满足PC3要求，双向破冰，并且均具有以2至3节船速、连续破1.5米冰加0.2米积雪的能力，为国际极地主流的中型破冰船型，且为全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船。这意味着中国极地考察区域和季节得到了极大拓展和延长。

据了解，“雪龙2”号首先前往中山站开展作业，随后继续开展南大洋宇航员海综合考察和长城站考察，预计2020年3月下旬返航。“雪龙”号于2019年10月22日由上海出发，首先前往中山站开展作业，随后继续开展罗斯海和阿蒙森海工程和科考作业，后程回到戴维斯海、普里兹湾、中山站作业后回国，预计2020年4月中旬返回上海港。

秦为稼表示，本次考察将充分利用船舶、海冰、海洋、陆地、空中、考察站等平台，通过陆地—海洋—大气—冰架—生物多学科联合观测，实施恩克斯堡岛新站建设前期工程、开展业务化观监测、实施国家重大科研计划、完成基建收尾及站区环境整治以及常规保障、物资运输、工程建设、国际合作、宣传科普等工作。

据了解，中国第36次南极考察队由来自105家单位的413人组成，其中自然资源部属单位队员223人，其他部门或单位队员190人。