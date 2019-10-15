李克强：经济下行压力加大 实体经济困难突出

中国国务院总理李克强14日在陕西西安主持召开部分省政府主要负责人经济形势座谈会，就当前经济形势和做好下一步经济工作听取意见建议。

据新华社报道，陕西省委书记胡和平、省长刘国中和江苏省长吴政隆、河南省长陈润儿、湖北省长王晓东、广东省长马兴瑞在会上就本地经济形势、下一步工作打算和相关对策建议发言。

李克强则强调，要砥砺实干、攻坚克难，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。他指出，今年国际环境更加复杂严峻，世界经济增长放缓，国内经济也面临多重挑战和困难。

因此他要求各地区各部门着力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，结构调整稳步推进，民生福祉不断改善。但也要看到，当前经济下行压力持续加大，实体经济困难突出，国内需求疲弱，一些食品因供求关系变化价格上升，一些地方发展动力不足。

2018年7月，中央政治局召开会议提出稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等工作，被视为稳定中国经济的措施。

李克强指出，要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，进一步向改革开放创新要动力，从拓宽国内市场需求挖潜力，以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求，增强经济发展韧性，顶住经济下行压力，促进就业稳定增长，保持物价基本稳定，扎实做好民生保障工作，确保完成全年主要目标任务，为明年经济平稳增长奠定基础。

从部分省级政府对四季度的部署来看，稳增长也被放在更加突出的位置上，包括推动制造业高质量发展，加快新一代信息基础设施投资力度，加快培育集成电路等新兴产业，加快重大项目实施，扩大消费需求等具体部署。