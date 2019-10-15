NBA巨星詹姆斯：莫雷没完全了解情况就发声

美国NBA洛杉矶湖人队当家球星詹姆斯（LeBron James）今天（15日）接受媒体访问时，首次谈了自己对莫雷事件的看法。他认为莫雷在没完全了解情况下发声会有严重后果。

据搜狐体育报道，詹姆斯说：“我想，当我们之后回顾这件事，要从中吸取教训时，我们要理解什么东西是可以发推特或者可以说的。我认为莫雷对于当时的情况有一些误解，也没有对事情本身有完全的了解。”他还说：“莫雷这条推特很危险。我不确定他的推特对于NBA和球员们在未来会产生什么影响。”

詹姆斯进一步说：“我认为他可能是被误导了，或者对情况并没有完全了解。也许他有，我真的不是很清楚。仅仅是我自己觉得，当你发表看法或者做什么事情之前，你需要知道有人会因此受到影响，有家庭或者个人都会被波及到，有时候事情会因此改变。同样的，有时候，社交媒体也并不总是表达看法的正确途径。”

詹姆斯补充：“我们都在讨论言论自由，是的，我们确实有言论自由，但同时，你不考虑别人只考虑自己的时候，消极的一面就会产生影响。我不想与莫雷陷入不和，但是我相信他没有完全了解当时的情况，然后就发声了。因此，很多人会受到伤害，不仅仅是经济上，还有身体上、情感上和精神上。因此，尽管我们确实有言论自由，但是在发推特前、说话之前、或者做什么之前，还是应该谨慎一点，因为很可能会带来负面的影响和后果。”

当被问到NBA与中国的情况时，詹姆斯表示这是一个非常“微妙、敏感”的处境。詹姆斯认为，球员们在评论此事之前，仍然需要收集更多的信息，以及进行自我教育。

同时，对于在上海和深圳正常进行的两场季前赛，詹姆斯表示他和球队都想打这些比赛。

“我们飞了这么远过来，我们很乐意在这些球迷面前打球赛。”