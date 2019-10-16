美众议院通过香港人权民主法案 制裁侵港权人士

（早报讯）美国众议院针对香港人权民主法案进行表决，通过支持香港抗议者的措施，其中包括要求美国总统，每年点名并制裁香港侵害人权人士。

美国联邦众议院昨天（15日）下午针对“香港人权与民主法案”、“保护香港法案”与“与香港站在一起”决议案进行投票，三案皆经口头表决方式获得无异议通过。

众议院议长佩洛西在众院发言表示，香港人民在过去四个月向世界发出强烈讯息，亦即对自由、正义及民主的梦永远不会被不正义与恐吓浇熄。佩洛西强调，若美国因为商业利益，选择不为中国人权发声，“我们将会失去，能为世界任何地方人权发声的道德权威性”。

根据众议院“香港人权与民主法案”目前版本，美国总统在法案通过180天内及未来至少每年，要点名、制裁侵害香港人权的人士。可动用措施包含冻结资产，以及让这些人士及他们直系亲属无资格取得签证、入境美国或获得临时入境许可，现有的签证则可能被撤销。

除此之外，法案也指出，美国政策支持香港人民的民主愿景，包含达成香港基本法所列明、被视为“最终目标”的特首及立法会普选。法案也支持香港人民行使言论、新闻及其他基本自由权利，以及免于遭受任意或不法逮捕、拘押与监禁的自由。

目前美国参议院也有提出“香港人权与民主法案”，参院外委会上个月25日无异议通过法案，接下来将送至参议院全院审理。

另通过的“保护香港法案”则要求美国总统在法案生效30天后，禁止特定防卫物资、防卫技术服务及弹药出口至香港，直到美国总统能认证，港警在过去一年没有严重侵犯人权，且相关侵权疑虑已经过独立调查，也受香港政府妥善处理。

“与香港站在一起”决议案则谴责香港警察以不符国际标准方式，使用武力对付示威者并侵害他们言论及和平集会自由。决议案也谴责香港、中国政府容忍港警使用武力、将示威运动形容成是“暴动”，并诬赖美国政府是政治动荡背后的策划者。

中国政府反对香港人权民主法案，并指此举“严重干涉中国内政”。中国外交部发言人耿爽表示：“中方强烈敦促美国会一些人认清形势，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政，以免进一步损害中美关系。”