薛瑞福重申美将持续供台自卫武器

美国国防部印太事务助理部长薛瑞福（Randall Schriver）上周访问中国大陆等地，他15日在华府智库活动指出，中方有提及美售台F-16V战机等议题，他重申美国政策不变，美方将继续供台自卫所需装备。

据联合新闻网报道，美国智库“詹姆斯顿基金会”（Jamestown Foundation）15日举行聚焦中国防务与安全的年度研讨会，薛瑞福中午发表主题演讲；稍早台湾国安局副局长陈文凡发表演说时提出，台美可考虑签署一项宣示性的共同备忘录，以应对不实讯息。

被问及美方是否有意与台湾就打击不实讯息签署备忘录，薛瑞福先表示，不评论任何未来可能达成的协议；但他也说，这确实是双方共同关切的领域，美方理解这与台湾即将举行的大选有关，也认为双方应该交流，从对方的作法学习。

至于上周访问大陆时，他与中方官员是否提到台湾问题，薛瑞福回应，不需要他提，中方就提出了，毕竟美国不久前才决定售台F-16V战机；对此，薛瑞福重申美方执行台湾关系法的政策不变。

薛瑞福并说，基于中方的军事现代化，以及他们创造出的威胁，美方当然要继续依法提供台湾自卫所需装备。

此外，薛瑞福表示，台湾正面临来自中国大陆的直接威胁，而且是各种形式的威胁，包括透过经济胁迫、军事压力等手段威胁台湾。

薛瑞福指出，台湾在促进自由开放印太区域的主要角色，其实是保护自己，确保民主可以维持现状，并保有为自身未来做决定的能力。