美众议院通过《香港人权与民主法案》 港府表示遗憾

美国国会众议院当地时间周二（15日）通过《香港人权与民主法案》以及另外两项有关香港的法案和议案，法案将交参议院。对此，香港特区政府周三（16日）表示遗憾。特区政府发言人重申，外国议会不应以任何形式，干预香港特区内部事务。

根据早前在众议院外交委员会通过的法案版本，美国总统要在法案通过后180日内，以及未来至少每年，点名及制裁侵害香港人权的人，而美国国务卿要每年评估香港自治情况，并就香港是否仍然符合特殊待遇向国会提出认证。法案如在众议院通过，将提交参议院审议。如果参、众两院都通过，法案就会交予总统签署，并正式生效。

另据香港电台报道，港府发言人表示，自回归以来，香港一直严格按照《基本法》的规定实行“港人治港”、高度自治，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实，特区政府会继续坚定不移地按照《基本法》落实“一国两制”方针。另外，保障人权和自由是特区政府的宪制责任，政府十分重视人权和自由，也必定全力维护。

发言人也指过去数月在香港发生连串示威及公众活动，部份活动最后演变成暴力违法事件，引致地区及民生设施遭到破坏，市民受到伤害。对此，香港警方一直保持克制，严格根据法律执法。警方根据武力使用指引，在实际可行的情况下，在使用武力前发出警告，同时只使用适当的武力。警方执法行动的目的是为保障市民大众的生命财产，将违法人士绳之于法，尽快令社会恢复秩序。

此前，倾力支持国会通过香港人权和民主法案的美国共和党联邦参议院克鲁兹（Ted Cruz）12日访问香港，并与香港立法院民主党派议员会面。