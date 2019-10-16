美众议院通过港人权民主法案 中国外交部：将采措施反制

美国国会众议院当地时间周二（15日）通过《香港人权与民主法案》以及另外两项有关香港的法案和议案，中国外交部表示强烈愤慨和坚决反对，并称对于美方的错误决定，中方必将采取有力措施坚决反制。

中国外交部发言人耿爽回应记者提问时说，对美国国会众议院执意通过所谓“香港人权与民主法案”表示强烈愤慨和坚决反对。

耿爽说，当前香港面临的根本不是所谓人权和民主问题，而是尽快止暴制乱、恢复秩序、维护法治的问题。美国国会众议院罔顾事实、颠倒黑白，把肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，是赤裸裸的双重标准，充分暴露了美方一些人在人权、民主问题上的极端虚伪和破坏香港繁荣稳定、牵制中国发展的险恶用心。

耿爽指出，美国在香港也有重要利益。如有关法案最终通过成法，不仅将损害中方利益，损害中美关系，也将严重损害美国自身利益。对于美方的错误决定，中方必将采取有力措施坚决反制，坚定维护自身主权、安全、发展利益。

耿爽再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们奉劝美方认清形势，悬崖勒马，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。

中国国务院港澳事务办公室发言人杨光今天也发表谈话，对美众议院有关做法表示严正抗议和强烈谴责。杨光表示，美国国会众议院“公然为香港反对派和激进势力张目打气”，暴露出美国国会众议院和一些政客借打香港牌牵制和遏制中国发展的政治图谋。

杨光说，香港修例风波愈演愈烈，与美方或明或暗地支持香港反中乱港势力直接相关。“对于香港暴徒犯下的这一桩桩罪行，美国国会众议院和一些政客却视而不见，甚至混淆是非，颠倒黑白，无异于助纣为虐，难辞其咎。”

杨光表示，奉劝美国国会及一些政客尊重客观事实，立即终止有关法案的后续审议程序，不要错上加错。没有美国的干预，香港会更加繁荣稳定。

同日，中国外交部驻港公署也发表声明，“强烈谴责”美众议院的决定。声明中称美国一些政客打着“人权与民主”的幌子，居心叵测地破坏香港国际金融、贸易、航运中心地位，色厉内荏地恐吓止暴制乱的正义人士、明目张胆地给香港极端暴力分子“铺后路”，指此举坐实了这些美国政客是香港乱局延宕至今的背后指使者、操纵者。

声明也指出，美国一些势力企图在港制造“颜色革命”，让香港继续乱下去，趁火打劫，遏制中国发展，称“其险恶用心昭然若揭”。

声明中也质问“哪来的资格和底气，对一个自由度和法治排名均高于自己的别国地区指手画脚”，指他们对美国内部处理示威活动“毫不手软”，并指2017年美国警方开枪打死近千人“视而不见”。声明批评部分美国政客对香港警方极度克制执法、依法维护法治“横加指责”，认为这就是双重标准。

声明最后强调香港今日的成就有大陆为坚强后盾，从来没有也绝不会靠外国恩赐施舍，指出任何外部势力企图分裂中国都是痴心妄想。