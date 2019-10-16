胡锡进与活跃参与示威的七港生对谈 指很难简单评价对方

大陆官媒《环球时报》总编辑胡锡进日前在香港与七名香港学生座谈，期间双方就香港局势展开讨论。

胡锡进过后在个人微博上上传讨论的音频，在配文中指此次对话费了很大力气安排，自己是“”第一次直接面对活跃参与示威的学生”，而学生也是“第一次面对来自内地的记者。”

双方在一个商场的餐厅包间里见面，胡锡进与四名《环球时报》同事参与对话，而七名学生中，三人来自香港大学，两人来自香港中文大学，还有两人是高年级的中学生，年龄介于17至27岁。他指出谈话气氛缓和，大约谈了半小时后，自己提出能否录视频或录音。七名学生不愿出镜，只同意录音，音频中学生的声音也经过处理。

胡锡进在微博中表示，自己很难“用简单几句话评价这7名学生”，指出在没有录音的谈话部分，七人中有部分表示不希望看到示威者破坏公物，自己也不会参加，但也有人表示无条件支持，甚至有一名学生直言无论别的示威者做什么，他都会支持，就是他们扔一颗原子弹，他也会支持，原则就是“不割席”。

胡锡进进而表示，如果自己在街头示威现场遇见这些学生，也不相识，“很难说他们会不对我构成威胁”，但双方坐在一起，自己又觉得他们可以沟通，“甚至不时闪过他们就像我的孩子一样的幻觉”。

胡锡进指出，学生们除了有人表达无条件支持暴力的那种决绝，还有其他少数冲动的话，大部分表述显示了他们有名牌大学学生的思考能力，思维有逻辑性，但他们又明显在思想上有政治运动时期特有的固执。

他认为，这些学生可能之前从未想过，从他们“追求民主”的价值起点延伸出的一些结论有可能是错的。

此外，他也注意到他们中的多人在听到自己阐述观点时经常会下意识地点头。胡锡进也指出，这些学生也让自己了解了不少新的信息，包括一些这个年龄特有的苦闷，自己也能够有所体会。

胡锡进强调，对方对自己的“香港应当结束暴力，恢复秩序”的态度有一些共鸣，但也有自己的条件和犹豫。

胡锡进告诉学生，自己未不能再正常时间去港中大做个讲座而感到遗憾，两名来自香港中文大学的学生表示，如果胡锡进真的公开去香港中文大学，会真的不安全。