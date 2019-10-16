港青缺少中国历史教育 因此身份认同混乱

犹太裔香港商人盛智文（Allan Zeman）昨天（15日）在新加坡举行的福布斯环球总裁大会上谈及香港当前社会动乱与争坳时指出，部分原因在于香港教育系统从未让年轻人学习中国历史，导致他们“没有身份（认同），不知道自己是中国人、英国人或是香港人，非常混乱”。

据《南华早报》报道，盛智文批评西方媒体“选边站”，支持示威者。他说：“这些年轻人寻求双普选，要求一人一票……他们向美英求助，指中国大陆打压自由……但是事实并非如此，我在这里（香港）生活了48年，没有看到大陆打压任何自由。”

现年70岁的盛智文是德国出生犹太裔香港人，曾任香港海洋公园董事局主席，有“兰桂坊之父”和“米老鼠杀手”的称号。盛智文于2008年加入中华人民共和国国籍，取得香港特区护照。

盛智文表示，香港警方并没有接受过应对社会动乱的训练，并且突然之间被报道成为“暴力组织”。他强调，大部分指责警方滥暴的视频内容不全，并没有显示警方起初如何受到示威者挑衅。

但他也指出，当前示威中发生的暴力与破坏事件都只是一小部分激进示威者的行为，强调目前需要让香港恢复法治，指出警方已经无法每日应对这些暴力事件。盛智文认为，只有在社会恢复秩序后，港府才能考虑示威者提出的“五大诉求”。

同时，他也强调香港应该针对贫富差距悬殊作出调整，“不能再让富人更富，穷人更穷”。