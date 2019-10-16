【施政报告】林郑视像发表报告 聚焦房屋土地问题

【13:10】林郑月娥结束宣读《施政报告》，共耗时约45分钟。

【13:09】林郑在结语部分表示，香港一日仍处于争端不解、暴力未止、对立不和的境况，便无法走上复和之路，市民对前景亦失去信心，要逆转目前悲观的情绪，制止破坏秩序的行为，大家必须放下分歧，停止攻击，以共同恪守的价值，重新启航，只要坚定信心，恪守“一国两制”原则，依法遏止暴力，尽早恢复社会秩序，相信很快便会见到风雨后的彩虹。

【13:08】林郑月娥形容经济环境日益严竣，正向相关中央部委争取政策支持，包括为外销企业争取税务优惠及简化程序，港府也将组织考察团到大陆，助企业开拓大陆市场。她表示，香港经历目前的纷争，需要继续恢复信心。现在可以依靠的是香港的法制精神、言论自由、一国两制、香港人理性务实的精神等，便可以重新启航。

【13:05】林郑月娥称关注中小企在经济下行的困境，将因应情况推出措施陪同市民共渡难关。过去两年积极拓展海外市场，并在曼谷成立新的经贸办，港府数据显示，母公司在海外的企业已突破9000间，初创企业，过去两年增加至逾3000间，升幅令人鼓舞。

【13:01】林郑月娥表示，香港第三季经济预计将步入技术性衰退

林郑月娥在受到泛民议员干扰后，改由通过视频直播发表《施政报告》。（路透社）

【12:57】林郑月娥表示，港府会尽快实施过去两个月来宣布的针对中小型企业的经济补助措施。

【12:52】在民生方面，林郑月娥建议从2020/21学年起将针对中学及以下的学习津贴常态化，为中学日校、小学及幼园学生提供每年2,500元学习津贴，料90万学生受惠。

【12:43】港府希望加快先导计划，善用市场规划加快房屋供应。

【12:40】港府目前已知会收回的土地约700公顷，料其中450公顷将于未来五年收回。

【12:36】港府将利用《收回土地条例》和其他相关条例回收土地，增加房屋供应，林郑月娥呼吁地产商支持。另外，港府也接受土地供应小组的意见，采取多管齐下的政策，包括明日大屿人工岛计划。林郑指出，人工岛可为香港增加1000公顷土地，日后会继续做解说，让市民理解人工岛计划可以解决香港的住房问题。

林郑月娥通过直播宣读《施政报告》（直播截图）

【12:33】林郑月娥宣布通过现金津贴为非公屋非综援户提供支援。

【12:30】林郑月娥宣布政府将大幅增加过渡性房屋，未来三年内提供一万个单位。

【12:26】林郑月娥鼓励房地产发展商加快推出建好的住宅单位，减少囤积住房。她表示，此次订立清晰目标，要让每个港人及家人不需再为住屋问题费心，让各人可在此城市建立属于他们的家。

【12:22】林郑月娥呼吁港人反对暴力，捍卫香港核心价值，不让暴力行为侵蚀香港的制度。

【12:20】林郑月娥强调日后将会坚守几个原则，其一是维持一国两制，对任何鼓吹港独的行为绝不容忍；她说，一国两制是维持香港繁荣稳定的基础，又形容现时香港是“风高浪急”的困难时期，只要谨守一国两制原则就能渡过难关。

【12:15】林郑月娥通过视频直播发表《施政报告》

【11:50】香港行政长官办公室指，由于客观情况不容许行政长官林郑月娥今日（10月16日）在立法会宣读整份《施政报告》，为了让公众全面了解《施政报告》内的各项措施，她将于今日下午约12时15分通过视频向市民发表《施政报告》。

【11:46】朱凯迪发言时表示7月1日冲击立法会后，政府将立法会重新修复，但香港社会的伤痕依然存在，无法掩盖。

【11:44】毛孟静指林郑月娥今天到立法会宣读《施政报告》是非常可耻及虚伪（such a shame and sham）的行为，认为她已经失去了治理香港的权力。

【11:38】立法会议员陈淑庄代表泛民派议员发言时呼吁林郑月娥下台，并指责过去四个月内香港警方对示威者采用了“不必要及过度的暴力行为”。

【11:26】泛民议员再度抗议，林郑月娥再度被中断宣读《施政报告》。香港立法会主席梁俊彦宣布休会。

【11:23】林郑月娥重返会议厅，开始宣读《施政报告》

【11:10】立法会内另一处架设发言台，相信林郑月娥或将通过直播方式宣读《施政报告》

【11:05】香港特首林郑月娥预计今天（16日）上午11时宣读新的《施政报告》，她上午11时进入立法会内，准备宣读《施政报告》时遭到香港民主派议员等人举牌抗议，被迫暂时中断宣读。

香港特首林郑月娥今天上午进入立法会内，准备宣读《施政报告》时遭到民主派议员等人举牌抗议。(路透社)

据网媒香港01的视频直播，参与示威的包括民主派组织议会阵线成员、香港立法会议员朱凯迪、及香港九龙西选区立法会议员毛孟静。

示威者高举印有林郑月娥纸板，高呼“五大诉求，缺一不可”的口号，打断林郑月娥宣读《施政报告》的程序。林郑月娥过后在随行人员陪同下离开立法会。

另外，立法会外也有人聚集抗议，重申反修例示威者的五大诉求，要求撤回《禁蒙面法》。