“美团大学”正式成立

中国电子商务巨擘美团与昨天（15日）正式成立“美团大学”。美团大学下设餐饮、外卖等八个学院，未来十年内将与国内1000所职业院校达成合作，带动1亿生活服务从业者数字化发展。美团大学并非标准意义上的高等院校，是一个服务业人才的培训管理平台，快手等互联网企业也有类似的机构。

据《北京商报》报道，在美团联合创始人、美团大学校长穆荣均看来，“过去十年，美团致力于推动服务产品在线化，让行业连接互联网；未来十年，美团将转向培养数字化人才，让行业学会用科技来经营。过去十年，美团力求为外卖小哥提供更多就业机会，解决短期就业生存问题；而未来十年，需要为他们提供更多学习机会，解决长期职业发展问题。”

穆荣均还提出美团大学“十年千校一亿人”的发展目标，即在未来10年内，将与国内1000所职业院校达成合作，带动1亿生活服务从业者数字化发展。

据了解，美团大学由美酒学院、袋鼠学院、美业学院等八个学院共同组成，涉及餐饮、外卖、美容等生活服务品类。截至目前，累计培训超过3000万人次，输出课时超500万小时，覆盖全国455座城市。

美团大学学员画像数据显示，他们中42.6%的人拥有大专以上学历，远高于社会平均程度；七成受训商户为中小型，渴望学习数字化技能。

据美团大学执行校长陈荣凯介绍，美团大学拥有超过1400名教师，其中有800多位老师来自职业院校、商户等生态合作伙伴。

在课程方面，美团大学注重理论与实践相结合。美团副总裁、美团酒店、美团门票度假总经理郭庆介绍，美酒学院的课程设计注重“三个贴合”：理论贴合实际情况、技能贴合实际操作、工具贴合实际经营。不仅提供知识技能培训，同时提炼各种模型和工具，培养学员数据经营的思维。

美团大学在持续帮助生活服务业商家数字化转型的同时，还帮助从业人员打通长期发展通道。