赖清德：蔡英文一定比韩国瑜有能力壮大台湾

台湾行政院前院长赖清德今天（16日）上午出席“蔡英文总统连任北加州造势大会“时表示，蔡英文一定比韩国瑜更有能力带领台湾、壮大台湾。他呼吁海外侨胞明年一月返台投票，让蔡英文高票连任，民进党国会过半。

据联合新闻网报道，赖清德先感谢现场近600位不畏路途遥远的支持者来到现场力挺，并授旗给后援会干部。现场有支持者高呼“蔡赖配”，赖清德仅是微笑回应，没有表示意见。

赖清德表示，前阵子透过民主制度参与民进党内初选，进行君子之争，和所有海内外支持者坚定完成民主程序，重新拉抬民进党的士气，也让民进党再生活力，希望大家了解他的用心良苦。

赖清德感谢支持者对他的鼓励，也感谢批评者让他持续进步。他说，初选结果出炉后，他马上致电民进党主席卓荣泰和蔡总统，表达接受初选结果，希望蔡总统一定要连任成功。赖强调，初选已结束，该是团结的时候，“请大家全力捍卫本土政权，让蔡英文高票当选连任，立委过半，让台湾继续壮大。”

赖清德强调，无论来到美国或在台湾帮蔡总统助选，“都是民主之必然，也是责任之所在，和任何职务皆无关连。”

针对选举，赖清德提出三个目标，首先就是继续壮大台湾。他说，过去三年多来，蔡总统领导的政府，发展经济、照顾弱势、推动改革、落实转型正义，同时也进行各项产业创新与升级转型，创造许多利民的政绩。

其次，赖清德请大家继续发挥民主的力量团结台湾，大家合作对抗中共，捍卫台湾主权，巩固自由民主，也维护亚太和平。

第三，赖清德表示，台湾已是世界的台湾，台湾的民主无比珍贵，台湾的战略地位更形重要，台湾的各项成就赢得国际肯定，台湾不是世界的孤儿，台湾绝对有资格抬头挺胸，面向国际。他说，台湾领导要有能力维护台湾主权、捍卫民主自由、巩固国防力量、以及防止中国大陆武力犯台。“过去三年，蔡英文证明了她的能力。”