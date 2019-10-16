国台办：“芒果干”流淌绿色血液是一杯“鸩毒酒”

台湾选举将至，“芒果干”一词在台湾政坛上广被提及，蓝绿双方互指责是对方炒作这一话题，中国大陆国台办发言人马晓光今日（16日）表示，“芒果干”流淌着绿色的血液，是一杯“鸩毒酒”，并指是民进党蓄意炒作话题。

据联合新闻网报道，马晓光表示，民进党与其政府制造这样的氛围，旨在煽动两岸对抗，制造两岸敌意，进行选举动员、捞取选举利益。对于这种欺骗伎俩，希望台湾同胞，特别是年轻人不要上当，更不要随之起舞。

至于被问及蔡英文在“双十国庆”上的谈话，马晓光表示，该谈话充斥对抗和敌对意识，企图借诬蔑攻击“一国两制”来制造仇视中国大陆的氛围，压制台湾民众盼发展经济、改善民生、缓和两岸关系的的主流民意，牟取选举私利。

马晓光说，这篇讲话颠倒黑白，把所有中华儿女追求和平统一、反对“台独”、维护两岸关系和平发展的努力说成是对台湾的所谓“威胁”，迎合西方势力，把大陆的发展进步和实现中华民族伟大复兴的进程说成是对区域稳定和平的所谓挑战。

马晓光称，这再次暴露了民进党政府制造两岸对立冲突、破坏台海和平稳定、悖逆岛内求安望治主流民意、与两岸同胞共同利益和中华民族整体利益为敌的台独本质。

而对于今年中国大陆国庆长假，赴台陆客人数是近11年来的新低，马晓光称，这个原因众所周知，民进党政府不断鼓噪台独活动，不断煽动对大陆敌意，恶化两岸交流气氛，伤害大陆同胞感情，不可能不影响大陆民众赴台旅游的意愿。

马晓光表示，两岸关系好，台湾才会好。两岸同胞亲情是大陆居民赴台旅游的原动力。陆方相信，两岸同胞都希望两岸关系尽早回到和平发展的正确轨道上来，大陆居民赴台旅游能够尽快地回复正常、健康发展局面。