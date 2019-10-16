Facebook华人工程师参加前同事自杀事件抗议后被开除

Facebook早前以“缺乏判断力”为由开除了华人软件工程师尹伊，他曾积极参与关于前华人同事Chen Qin自杀事件的抗议活动，并亮明自己的员工身份。Facebook表示，解雇的决定与抗议活动无关。

据科技媒体“新智元”报道，Facebook软件工程师尹伊（Yi Yin）周二（15日）对CNBC记者表示，他已经被Facebook开除，部分原因是他为前同事Chen Qin上个月的自杀事件公开发声。

他在9月26日的抗议活动中对媒体表示：“我们需要真相。我们要求对发生的事情进行公正的调查。”

尹伊告诉CNBC，当时自己在抗议活动中与媒体进行了接触，因为他听到谣言说，Chen可能是一名持H-1B签证的员工，受到上级表现不佳的评估后，很担心自己的未来。Chen在Facebook的广告工程团队工作，尹伊和其他人称这是一个压力很大的部门。尹伊表示并不认识Chen，但他表示自己认为陈被上级欺压的事是真的。

“我真的希望人们意识到H-1B的滥用以及PSC系统存在的问题。” PSC（即绩效摘要周期）是Facebook的绩效评估系统，员工在该系统中每半年被评估一次，其中包括广泛的来自同事的评估。一些员工对这个系统提出批评，认为它会对实际上工作表现出色的人做出惩罚，原因只是这些人不愿和同事一起参加社交活动。

尹伊表示，他不是9月26日参加抗议活动的唯一Facebook员工，但是其他同事没有佩戴员工徽章，而他戴了。Yin向所在团队的负责人介绍了自己参加抗议活动的情况，并写了一份活动摘要。

抗议活动结束后，Facebook人力资源部与他进行了联系。CNBC发现，他在9月26日收到来自Facebook HR的一封电子邮件说：“为了尊重Chen及其家人的隐私，请不要与任何人，特别是公司外的人讨论这一事件。”

尹伊表示，他在10月1日收到了人力资源部的最终警告信。10月3日，他向团队中的上级询问，这个最后警告信是否意味着自己将被解雇。10月7日，他接到人力资源部门的电话，通知他因与媒体接触并发表评论而被解雇，这让他的同事感到不舒服。

“我一直承受着来自人力资源部门的巨大心理压力。”他说。

CNBC记者看到一封确认他被解雇的电子邮件中，Facebook还要求尹伊退还部分签约奖金。他表示，自己刚刚退还了39000美元的奖金。

Facebook发言人否认尹伊是因参与抗议或与媒体接触而被解雇的。发言人表示：

“该员工不是因为参加抗议活动或谈论近来的这起悲剧事件而被解雇的。他在这里待了几个星期，违反了公司的一系列政策，并且表现出的判断力很差。我们不会支持我们的员工互相威吓。”

Facebook拒绝提供有关此事件的更多细节，表示“我们不会透露内部保密对话的细节”。

自从被解雇以来，尹伊就与代表Chen的律师就自己的处境进行了沟通。Chen、尹伊都来自中国，而且拿的是工作签证，因此他必须在明年1月底前找到新工作，否则就必须回国。