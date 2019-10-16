中国多地网民微信 QQ被封 公安部回应打击网络诈骗犯罪活动

中国公安部刑侦局14日下午发布关于封停中缅边境电信网络诈骗活动严重区域QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户的通告。

通告称，针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动，决定自2019年10月14日起，对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。

通告表示，如有疑问，应尽快联系公安部驻云南普洱工作站，公安机关将快速甄别，对因技术原因误关停的账号予以解封，并公布了14个相关联系电话。

中共中央政法委旗下公众号长安街知事注意到，14、15两日，云南省多地有网友反映，自己的微信、QQ等社交账号被封停。同时，贵州、重庆等地网友，以及一些近期去过云南旅游的网友，也表示遇到了相同情况。

长安街知事表示，中国公安部此次行动，目标是以“杀猪盘”为代表的电信网络诈骗犯罪活动。

今年以来，全国各地连续高发“杀猪盘”虚假投资、博彩类电信网络诈骗案件，源头大多为缅甸、菲律宾、老挝、柬埔寨等东南亚地区。

此类案件的共同特点是，诈骗分子先通过一些相亲网站、手机直播平台、各类聊天软件等网络媒介寻找作案目标，并编造种种谎言与诈骗受害人交流感情，或以投资指导为幌子骗取受害人信任，进而诱导受害人进行投资或下注。

随后，通过让受害人先期获得小利等方式逐步使其丧失警惕，诱骗不断增大投入，而诈骗分子通过后台轻松操控受害人收益结果。

待受害人亏损至无追加投资、下注能力时，诈骗分子便将其拉黑，并关闭投资或博彩平台进而实施诈骗。

目前，此类案件在全国范围内高发且涉案金额巨大，造成严重经济损失。