台湾学生吁抵制两岸青年论坛 台教育部：学校应监督

台湾大学等高校学生组织今天（16日）和民主进步党籍立委一同召开记者会，呼吁抵制“中国大陆的统战交流团”。台湾教育部表示，学校应确实担负把关及监督责任，若违反两岸关系条例将裁处。

据联合新闻网报道，台大学生会、台大研究生协会、台师大学生会等多校学生组织，今天和民进党立委苏巧慧等人，一同在台北召开“拒绝参加统战交流团，共抗校园中国因素”记者会，呼吁台湾学生抵制天津大学举办的“海峡两岸青年学生领导力论坛”。

对此，台教育部表示，两岸交流或文化活动，学校应确实担负起把关及监督的责任，主动审视活动目的、办理单位、行程安排与文宣资料等，不应有政治目的及政治性内容。

台教育部指出，相关活动与文宣如果违反“台湾地区与大陆地区人民关系条例（两岸关系条例）”第33之1条或相关规定，学校应主动撤除，否则会被台教育部裁处。

台教育部强调，两岸交流应秉持“对等互惠”原则，将持续督促和稽查学校，同时也呼吁学生提高警觉，避免落入统战陷阱，维护自身权益。

台大校方则表示，台大与天津大学为姊妹校，自民国100年起至今都有交流活动，这次“海峡两岸青年学生领导力论坛”是依相关规定办理和公告，往年都有学生团体报名参加。

两岸关系条例第33之1条规定，台湾人民未经主管机关许可，不得参与大陆党、政、军机关团体活动，或是涉及政治性内容的合作行为。