任正非谈退休：身体太好继续干

华为“心声社区”网站昨天（15日）披露了任正非不久前接受美联社的采访纪要。对于已经70多岁为何还不考虑退休，任正非表示，主要是身体太好了，退休后找不到事干，不如给公共关系部打打工，还有一点娱乐方式。“谁让我身体这么好，还是再干一会吧。”

据金融界网站报道，任正非还玩笑着说了几件小事。“格林伯格曾经邀请我去美国，请他的私人医生给我体检；我回到中国，又去301医院及协和医院检查，我的心脏及胃都较年青，心脏和血管没有一个地方有任何疤痕。我的器官等各方面都很好，为什么？可能是因为我没有不良生活习惯，从来不抽烟喝酒、不唱歌跳舞，吃得简单，又听医生的话，身体很好。”

任正非说：“前两年跟我太太去玻利维亚旅游，在玻利维亚海拔4000多米，我没什么感觉。前段时间我去尼泊尔看工程，乘坐直升飞机到接近站点的平地，我自己徒步爬到5200米看基站，心脏没有受不了的感觉。当然不是像平地一样健步，但是没感觉受不了。这两年走路没有那么厉害了，前两年那些年轻人跟着我走路，她们脚打泡了，我还在走。”

任正非称，现在闲下来又没有照顾小孩的习惯，与其闲着，还不如给华为打工，继续干干活。“我为什么没退休？没退休可以经常来公司喝喝咖啡，在外面太网红，不方便。”