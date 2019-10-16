中国成为全球绿色能源发展核心驱动者

第二届国际绿色能源发展大会今天（16日）在江苏省扬中市召开。大会公布，中国已成为全球绿色能源发展的核心驱动者和绿色能源技术进步的重要领导者。

据中新社报道，2018年，中国光伏新增与累计装机容量、风电新增与累计装机容量、可再生能源投资总额等均居全球首位；拥有全球29%的绿色能源专利数量，是全球最强的绿色能源开发国之一。

大会召开期间，中国经济信息社发布了《2018—2019年全球绿色能源应用发展年报》，该《年报》认为，中国内外绿色能源应用发展呈现一些新的特点与趋势：

一是全球能源绿色转型在曲折与反复中提速向前，65个国家、地区设定100%绿色电力目标；135个国家、地区在发电和用电领域制定了支持绿色能源发展的政策法规；70个国家、地区在交通运输领域出台相关政策，推动新能源汽车等绿色出行技术加快应用；44个国家、地区制定了碳定价或碳交易的政策。

中国相关政府部门印发了《清洁能源消纳行动计划（2018—2020年）》，明确到2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平，光伏发电利用率高于95%。

二是绿色能源快速渗透全球能源系统，装机量与消费占比稳步提升。目前，绿色能源已在全球能源系统中占据相当比重，其重要地位在全球范围内得到确立。截至2018年末，超过90个国家、地区可再生能源装机容量超过1GW（吉瓦），超过30个国家、地区装机容量突破10GW。

从需求侧看，全球能源消费结构进一步优化，绿色能源占全球能源消费比重稳步上升。2018年，（不含水电的）全球绿色能源消费保持较快增长，增速接近15%；占全球能源消费的比重约为4%，较上年提升0.4个百分点。

据预测，未来五年，绿色能源在满足全球能源需求方面将占据更高比例；到2023年，能够提供全球总能源需求的12.4%。

三是光伏市场持续快速扩张、亚洲占据主导，风电商业化进展稳健。值得关注的是，中国、印度等亚洲国家主导全球光伏市场增长。2018年光伏新增装机量排名前十国家中，中国、印度、日本、韩国等亚洲国家占据四席，合计新增装机容量64.3GW，占全球新增装机容量的比重超过一半。