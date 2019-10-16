中国境内债券违约今年已破千亿

随着中信国安最近一次违约，2019年已经成为中国境内债市历史上第二个违约金额超过千亿的年份，民企依旧是违约主力。

据彭博社报道，彭博汇总的数据显示，截至10月15日，中国境内信用债市场违约债券金额已经达到1021.8亿人民币（197.5亿新元），距离去年全年1218.6亿元的历史纪录仅一步之遥，且仍在持续增加。彭博稍早前汇总的数据显示，民营经济发达的江浙地区企业今年违约数目在全国居前。

中信证券分析师吕品表示：“预计四季度新发违约比三季度高一些，很多中小金融机构的产品规模出现了压降；另外，结构化发行的难度变大，部分从前可以参与结构化的金融机构，考虑到资金端风险后重新评估了投资策略。”

吕品还指出，债市违约也出现复杂化和模糊化，一些未及时兑付的债券在界定中处于违约和非违约的中间状态，另外一些债在行权过程中采取了一些更加多元的处理方式。多次博弈和多次沟通带来的结果肯定是好的，但这些事件的存在或削弱市场的对这些主体的信心。

东吴证券固收首席分析师李勇则在采访中表示，受MLF、定向降准、CRMW等降低中小企业融资难度的政策导向影响，近期信用利差全面下行。“低等级债的等级利差三季度也有所收窄，但收窄的程度有限，中小企业依然面临融资难的问题，一旦外部融资收紧，依旧是信用风险的高发区。”

中国央行9月宣布，采取全面降准和定向降准措施，向实体经济注入流动性，本周定向降准已部分实施到位。今日中国央行开展了2000亿元MLF操作，分析认为，中国央行将继续引导LPR利率下行。