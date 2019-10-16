蔡英文接见美国在台协会主席莫健

台湾总统蔡英文今天（16日）上午借鉴美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）。

据台湾总统府文告，蔡英文致辞时首先欢迎莫健再度访台，并特别感谢他在自己7月出访，过境美国时全程陪伴。

蔡英文指出，今年是《台湾关系法》立法40周年，台美关系也在今年，达到几十年来最好的状态。上个月，台美刚举办了“印太民主治理咨商”首届对话，美国国务院主管纽澳及太平洋事务的孙晓雅（Sandra Oudkirk）副助卿，上周也来到台湾，参加首届“太平洋对话”，这些都是台美关系日益密切的最佳例证。

经贸方面，蔡英文表示台湾上个月筹组农业访问团访美，预计未来两年，将采购总值达37亿美元的农产品。台湾期盼在这个良好基础上，尽速启动洽签台美双边贸易协定，促进双方贸易进一步成长。

蔡英文也表示，台美多年来携手合作，捍卫自由、民主和人权等普世价值，强调将持续跟美国、以及区域内理念相近国家紧密合作，共同为印太区域的和平稳定与福祉，贡献力量。

莫健致辞时说今年看到台美关系有显著进展，包括AIT新馆的落成，以及美国宣布售予台湾新的F16战机等。此外，他表示台湾是美国非常重视的伙伴，共同面对区域的挑战，也一起合作促进国际规范、宗教自由以及民主治理等价值。

莫健说，美国非常重视台湾的安全，认为这是印太区域安全的核心部分，也持续关切两岸关系之间的和平及稳定。他也提到上周举办的“太平洋对话”证明了美国对台湾的支持，并表示美国非常关切大陆对台湾在政治、经济、军事方面的压力。

莫健强调，美国反对任何一方片面改变现状，因为这样子的改变会破坏促成过去数十年来和平稳定及发展的区域框架。