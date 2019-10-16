挪威议员提名全体港人竞逐明年诺贝尔和平奖

挪威国会自由党议员Guri Melby昨天（15日）宣布已提名全体香港人竞逐2020年的诺贝尔和平奖，希望可以借此鼓励港人继续以“非暴力方式”进行抗争。

综合香港电台网站和立场新闻的报道，Guri Melby昨晚在面簿发帖表示，自己已提名香港人竞逐2020年的诺贝尔和平奖，“因为他们正在争取自己的基本权利，例如言论自由、民主以及法治”。她又指香港人所做的远远超过为了香港本身，而是影响着世界其他地区的。她强调，“我的主要目标是鼓励运动，并鼓励港人继续以非暴力方式抗争。”

根据挪威当地媒体《Aftenposten》报道，Melby认为整场运动并无领袖，而所有行动讨论及决定均在线上讨论区中进行，因此Melby选择提名全体香港人，并非独立一两个人。Melby又指自己上周身处香港，认为港人都很友善地向她强调这是一场属于人民的运动。她重申，港人的抗争值得诺贝尔和平奖。

Melby上个月底曾访问香港。

《Aftenposten》形容，运动最初是要求取消一条备受争议的条例，但在这几个月，运动已进化成港人为了命运自决及捍卫其政治体制的权利而战。

诺贝尔委员会上个星期五（10月11日）在奥斯陆宣布，2019年诺贝尔和平奖授予埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里（Abiy Ahmed Ali)，以表彰他对建立和平的努力。阿比·艾哈迈德·阿里采取果断倡议，解决与邻国厄立特里亚长达20年的血腥边界冲突。