APEC特朗普见张忠谋？美官员：尚未安排

台积电创办人张忠谋再度担任今年亚太经合会（ APEC）领袖峰会台湾领袖代表，对于今年美方是否安排代表会见张忠谋，美国APEC资深官员孙晓雅16日表示，尚未安排行程。

据联合新闻网报道，华府智库“战略暨国际研究中心”16日举行探讨亚洲经济架构与APEC等议题的研讨会，美国国务院主管澳洲、纽西兰及太平洋岛国事务副助卿暨APEC资深官员孙晓雅（Sandra Oudkirk）等人出席与谈。

记者询问孙晓雅，去年彭斯与张忠谋会面，双方谈及自由贸易协定（FTA），孙晓雅近期访台时，是否与台湾政府讨论台美FTA的进展，以及今年美方代表是否会见张忠谋。

孙晓雅指出，还没为领导人制定双边会谈的行程，这部分尚待确认；目前有看到总统特朗普将出席智利峰会的迹象，但白宫尚未公告。

此外，孙晓雅表示，据她所知，目前没有讨论台美FTA，她建议向美国贸易代表署（USTR）确认此事。USTR尚未回复《联合报》。

美国总统特朗普16日表示，可能要等到下月他赴智利参加APEC峰会并与习近平会晤时，才会签署美中贸易协议。

今年APEC经济领袖会议将于11月16、17日在智利圣地亚哥举行。