林郑施政答问大会受阻两度暂停 仅答三提问

香港特首林郑月娥今早（17日）就《施政报告》出席立法会答问大会。答问会由早上10时30分开始至中午12时结束，由于泛民主派人士的干扰和抗议，会议两度暂停。而在长达1.5小时的会议中，林郑仅回应了三条建制派议员的提问。

林郑月娥今早（17日）就《施政报告》出席立法会答问大会又受阻。10多名泛民议员在议事厅外拿着白花，及“追究警暴”及“五大诉求”的标语作抗议，追随林郑月娥进入议事厅。主席要求肃静。

林郑月娥到达立法会议事厅，反修例者持“五大诉求，缺一不可”的标语作抗议。（路透社）

会议即开始时，泛民立即提出规程问题，强调许多人想责骂林郑，因过去四个月导致多名港人伤亡，因此要求致悼词及默哀。但被主席梁君彦拒绝。 其后多名泛民议在席上抗议。

跟昨日不同，泛民今日全程站立，但逐一高喊口喊及高举道具包括写上“郑”的死人灯笼抗议，然后逐一被赶走。

一名泛民主派人士举着写上“郑”的死人灯笼抗议，被保安人员逐离出议事厅。（路透社）

林郑终于完成开场，民建联陈克勤首位提问，要求她响应可否让港人“三个免”，包括免除受袭及免除恐惧等。但正当林郑回复时，泛民又群起高声抗议。因情况混乱，主席宣布会议暂停。

泛民议员其后在在会议厅解释，手持白色鲜花及照片，是要悼念早前去世的一名15岁女学生。他们高叫口号“五大要求，缺一不可”、“追究警暴，寻找真相”。纸牌印有林郑的肖像。

会议宣布继续后，综合香港01和《明报》报道，林郑回应陈克勤提问时表示，政府已进行多方面的对话平台，她会虚心聆听。至于警员及其家人的生命受威胁，林郑称已申请禁制令保护纪律部队宿舍。对于网上欺凌问题，她介绍私稳专员已有行动，政府愿意检视法律，令政府有更多能力处理被起底的问题。

民建联议员刘国勋继而问道，很多市民认为香港已进入无政府状态，林郑月娥有何举措平静局面？他还指出很多市民想购回自己的公屋，但《施政报告》中的租置计划，只是旧酒新瓶。

林郑月娥回应称造成乱局成因有很多。她强调平息乱局需依从法治和守护核心价值，呼吁全港市民与暴力切割。至于租置计划，她表示对重置租置并无异议，明白市民随入息增加、经济情况改善想购回自己的公屋单位，还指出她于上任两年多一直满足市民置业需求。

接着，民建联立法会议员梁志祥表示，暴动根源在立法会，民主派议员在7月1日破坏有目共睹，在街头上阻警察执法。他还指林郑在《施政报告》的福利范畴着墨不多。

公民党党魁杨岳桥对此提出规程问题，要求梁志祥清楚交代意指谁人，不要指桑骂槐。他指责梁志祥言论涉妨碍司法公正。梁君彦宣布会议第二度暂停。

会议再度继续后，林郑回应梁志祥关于60至64岁人士的福利时重申，今年有社会大形势的考虑，对于该如何令他们在生活上更方便和加强支援，她很愿意与议员探讨。她话毕后，主席梁君彦随即宣布答问大会结束，林郑离开议会厅。

林郑月娥昨天（16日）赴立法会宣读新一份施政报告时，便受民主派议员高呼口号和标语抗议，导致会议两度暂停，政府最终宣布改以视像方式播出林郑宣告整份《施政报告》，为首次特首未能在立法会宣读《施政报告》。（记者是《联合早报》香港特派员易锐民）