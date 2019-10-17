华为代表在欧洲力陈5G合作的吸引力 望缓和安全忧虑

中国电信设备制造商华为技术有限公司（Huawei）力求缓和欧洲方面对于网络安全风险的担忧，称华为希望帮助欧洲大陆成为全球新一代移动通信网络的领先者。

据路透社报道，华为驻欧盟机构首席代表刘康当地时间周三（16日）在欧洲议会四大政治团体组织的辩论会上说，“我们必须找到一条‘欧洲道路’，让我们一起为之努力。”

刘康说道，“我们打算与欧洲各方合作，减轻忧虑，创造机会。”

刘康称，华为将提供最先进的技术，使欧洲大陆连接在一起，并成为第四次工业革命的领跑者。

第四次工业革命或包括人工智能、自动驾驶汽车和超级电脑在内。

在10月9日公布的报告中，欧盟警告国家支持实体发起网络攻击的风险，但并未特别将中国和华为称作威胁。

当被问到该报告时，刘康称其“相当客观”，并称“不同的利益相关方需要同场磋商。”

华为得到的另一个好消息是，德国本周制定完成5G移动网络的建设规则，并未明确将华为排除在网络建设竞标范围之外。

美国5月将全球领先的电信设备生产商华为列入贸易黑名单令该公司承压。美国随后敦促欧盟国家停止使用华为产品，尤其是其关键的5G网络产品，担心可能被用来从事间谍活动。

华为的竞争对手包括芬兰的诺基亚(Nokia)和瑞典的爱立信(Ericsson)。华为之前曾表示，准备与欧盟合作方在5G网络安全方面展开合作。华为一直否认其设备会被用于间谍活动。