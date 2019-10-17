消息：穆迪或搁置取得中国顶尖评级公司控制权的计划

有知情人士透露，在监管不作为的情况之下，国际信贷评级机构穆迪公司（Moody's Corporation）可能不得不搁置取得中国最大信用评级公司，中诚信国际信用评级有限公司（China Chengxin Credit Rating Group）控制权的计划。

据彭博社17日的报道，因事项没有公开而要求匿名的知情人士说，这项努力之所以被耽搁，主要是因为穆迪未能获得监管部门的批准。他们说，中美之间的贸易紧张局势也是一个障碍。

在过去的两年中，中国采取了前所未有的政策来为国际金融机构营造公平的竞争环境。但是，尽管规则有所变化，包括允许在国内合资企业中拥有多数股权，但外国公司称，它们在试图深入这个规模43万亿美元（58.87万亿新币）的行业之时，仍然面临隐藏的障碍，尤其是缓慢的监管审批。

穆迪的一位代表不予评论，中诚信没有回应记者寻求评论的电话。中国央行未回复通过传真寻求评论的请求。中诚信的领导层过去曾表示不愿意将控制权让渡给穆迪。

彭博在3月曾报道，试图借力中国向全球公司开放金融部门政策的穆迪，达成了一项框架协议，旨在将在中诚信国际的持股比例从30％增加至50％以上。这家美国公司还向中国央行寻求对其计划的反馈。



