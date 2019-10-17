任正非称6G或十年以内投入使用

中国通信设备巨头华为技术公司创始人、首席执行官（CEO）任正非16日在广东省深圳的总部接受了日本媒体采访。对于比5G移动通信系统更先进的6G，他称可能10年以内投入使用。这是任正非首次接受日本媒体专访。

据共同社报道，任正非对美国5月针对华为启动的出口禁令或长期持续表示了担忧，但对于中美争夺技术领导权可能导致全球经济被割裂，则否定说“不会”。他指出“中美之间不会脱钩，还是要互相依存的”，中国“还有很多不受制裁的公司”，认为经济全球化不可阻挡。

任正非还透露“6G我们也是同步启动研究的”，“6G的使用可能10年以后”，“这是我一个保守的估计”。

对于和美国的冲突，任正非称“我们谁也没有想象到美国的打击会有这么厉害”，还表示若有与日本和欧洲的合作，就能继续致力于5G和6G。

他对中美对立日益严重强调说“美国不断地封闭自己的国家”，而“中国一步一步地加大了开放”，只要中国持续开放，就不会发生冷战。对全球进入新冷战的看法表示了否定。

华为16日发布消息，今年前三季度（1至9月）销售收入达6108亿元（人民币，1177.84亿新币），同比增长24.4%。