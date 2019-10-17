李源潮回母校复旦大学视察

中国上海复旦大学管理学院昨天（16日）在微信发布了中国国家副主席李源潮上个月回到母校复旦大学视察的消息。

不过，这则新闻今早无法在该学院的公众微信号上找到，网易、观察者网等中国大陆网媒也删除了这则消息。

据香港01报道，复旦大学管理学院早前在官网也发布过李源潮在复旦视察的消息，并参加班主任孙芳烈逝世两周年追思会，随后将消息删除。复旦大学昨天发布的消息并没有提及孙芳烈。

报道称，李源潮上个月14日回到自己曾经学习、工作过的复旦大学管理学院视察。李源潮曾于1978至1982年就读于复旦大学数学系，也曾于1982年至1983年担任复旦大学管理系教师、校团委副书记，以及就读在职硕士研究生。

李源潮称，学院的发展要按照中国共产党、按照中国国家主席习近平的要求，首先要立足中国，连通实践。他举例称，国家治理现代化很重要一环，就是管理的手段、管理的人才、管理的制度、管理的方法，均需要理论联系实践。

陪同李源潮视察的还有上海市政协前副主席、复旦老领导王荣华，科技部前副部长张来武，复旦大学党委书记焦扬、党委副书记尹冬梅、常务前副校长陈晓漫和管理学院党政班子部分成员。