据称两美国公民在中国被拘留

美国一家派遣英文老师到中国执教的公司上周公布，两名经营这家公司的美国高层在中国被拘留。

这家名为“中国地平线”（China Horizons）的美国公司上周六（12日）在面簿上写到，公司老板哈兰（Jacob Harlan）和董事彼得森（Alyssa Petersen）上个月底在中国被拘留，面对子虚乌有的指控，下来有可能被拘留长达几个月或是几年。

公司在面簿提供的资料显示，“中国地平线”在2002年创立，17年来一直提供教师到中国体验的计划。公司也面簿贴文上说，两人被拘留与目前在中国发生的变化有关，并称因美中两国之间的政治和经济问题越来越多，公司已经无法保证能安全地派遣外地教师到中国执教，并在本月底结束营业。

有美国网民在筹款网站gofundme.com发起筹款行动，协助两人支付打官司的费用。

据网站提供的信息称，哈兰连同8岁大的女儿上个月28日在山东潍坊下榻的酒店被捕，而彼得森则是大约27日被中国警方逮捕，而彼得森的家人声称，他们需要向美国国务院寻求帮助，才得知她目前被关押在江苏镇江的牢房里。

据法新社报道，美国国务院官员已经证实，彼得森正获得一切合适的领事援助。