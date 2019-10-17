兵马俑里要建酒店？陕西官方澄清并非如此

有中国媒体10月16日晚报道称，“（中国）国家文物局原则同意秦陵控制带内建设西安泛海喜来登酒店”。消息在传播过程中被人说成了“兵马俑里要建酒店”。陕西省文物局文物处负责人对此作出了澄清，称项目肯定不会在保护区里面。

据《华商报》报道， 中国陕西省文物局文物处负责人接受该媒体采访时称，中国国家文物局在该项目建设意见中提到，“尽可能避让兵马俑一号坑向东轴线区域”，是要避让兵马俑一号坑向东延伸的轴线，没有说该建设项目距离兵马俑一号坑区域比较近。

负责人介绍，原则上在保护范围内是不允许建设的，建设控制地带内可以进行建设，但是要履行报建程序。报审项目时须要有三个文件：一是考古勘探报告，确认建设区域内没有文物和遗迹；二是文物影响评估报告；三是建设项目的初步设计方案。

他表示，从流程上来判断，这些前期工作应该是已经做过的。

负责人澄清，陕西省政府2010年批复秦始皇陵保护规划的时候，划定了保护范围和建设控制地带。建设控制地带位于重点保护区之外，建设项目只涉及建设控制地带，且经考古工作，未发现与秦始皇陵相关文物遗存，不会对秦始皇陵的文物安全造成影响，项目设计也基本符合建设控制地带的建设管理要求。